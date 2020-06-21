Сочные мясные "хачапури" или лодочки из фарша запеченные в духовке с начинкой из овощей и перепелиного яйца - вкусное, полезное и сытное блюдо. Аппетитная яркая начинка из запеченных овощей, свежей зелени, а перепелиное яйцо должно оставаться непременно жидким, ведь так вкусно в него макать кусочек ароматного мяса. Мясные лодочки отлично пропекаются, мясо очень сочное и невероятно вкусное. Готовить такое блюдо очень просто! Предлагаю отличный рецепт полноценного второго блюда.

Как приготовить "Мясные лодочки с яйцом и овощами" Шаг 1 Фарш будем использовать куриный. Я люблю использовать сочетание куриной грудки с филе из куриного бедра, в итоге любые котлеты получаются сочнее и вкуснее. В пропорции 2/3 грудки и 1/3 филе из бедра. Из мяса сделайте фарш, к нему добавьте очень мелко нарезанный лук, манку, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте руками.

Шаг 2 Займемся начинкой. Сладкий перец и помидор мелко нарежьте, переложите в глубокую миску.

Шаг 3 Туда же добавьте измельченные зеленый лук и петрушку. Перемешайте. По желанию можно немного подсолить, но позже, так как овощи пустят много сока, а нам это совершенно не нужно.

Шаг 4 Сформируйте продолговатую котлету и выложите на противень с пергаментом. С помощью ложки сформируйте лодочки. Удобнее всего ложку периодически смачивать в воде.

Шаг 5 Такие получаются мясные "хачапури".

Шаг 6 Наполните начинкой, чтобы ее было немного с верхом.

Духовка уже должна быть разогрета до 200 градусов. Отправьте запекаться мясные лодочки с овощами на 20 минут.

Шаг 7 Достаньте из духовки. Чайной ложечкой сделайте небольшое углубление, чтобы появилось место для перепелиного яйца. Вбейте по перепелиному яйцу в каждую лодочку очень аккуратно, чтобы желточек сохранился целым. Сверху немного посолите и поперчите. Отправьте еще раз в духовку на 5 минут при той же температуре.