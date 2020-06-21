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Мясные лодочки с яйцом и овощами

Блюда из фарша
Мясные лодочки с яйцом и овощами
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7 077
Оксана М.
Подготовка
15 минут
 
Приготовление
25 минут
 
Рецепт на:
3 персоны
 
Описание
Сочные мясные "хачапури" или лодочки из фарша запеченные в духовке с начинкой из овощей и перепелиного яйца - вкусное, полезное и сытное блюдо. Аппетитная яркая начинка из запеченных овощей, свежей зелени, а перепелиное яйцо должно оставаться непременно жидким, ведь так вкусно в него макать кусочек ароматного мяса.
Мясные лодочки отлично пропекаются, мясо очень сочное и невероятно вкусное. Готовить такое блюдо очень просто! Предлагаю отличный рецепт полноценного второго блюда.
Ингредиенты
Основное
400 г
1 шт
1.5 ст. л.
0.5 ч. л.
Для начинки
1 шт
1 шт
15 г
30 г
3 шт
1 щепот.
по вкусу

Как приготовить "Мясные лодочки с яйцом и овощами"

Шаг 1
Фарш будем использовать куриный. Я люблю использовать сочетание куриной грудки с филе из куриного бедра, в итоге любые котлеты получаются сочнее и вкуснее. В пропорции 2/3 грудки и 1/3 филе из бедра. Из мяса сделайте фарш, к нему добавьте очень мелко нарезанный лук, манку, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте руками.
Фарш будем использовать куриный. Я люблю использовать сочетание куриной грудки с филе из куриного бедра, в итоге любые котлеты получаются сочнее и вкуснее. В пропорции 2/3 грудки и 1/3 филе из бедра. Из мяса сделайте фарш, к нему добавьте очень мелко нарезанный лук, манку, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешайте руками.
Шаг 2
Займемся начинкой. Сладкий перец и помидор мелко нарежьте, переложите в глубокую миску.
Займемся начинкой. Сладкий перец и помидор мелко нарежьте, переложите в глубокую миску.
Шаг 3
Туда же добавьте измельченные зеленый лук и петрушку. Перемешайте. По желанию можно немного подсолить, но позже, так как овощи пустят много сока, а нам это совершенно не нужно.
Туда же добавьте измельченные зеленый лук и петрушку. Перемешайте. По желанию можно немного подсолить, но позже, так как овощи пустят много сока, а нам это совершенно не нужно.
Шаг 4
Сформируйте продолговатую котлету и выложите на противень с пергаментом. С помощью ложки сформируйте лодочки. Удобнее всего ложку периодически смачивать в воде.
Сформируйте продолговатую котлету и выложите на противень с пергаментом. С помощью ложки сформируйте лодочки. Удобнее всего ложку периодически смачивать в воде.
Шаг 5
Такие получаются мясные "хачапури".
Такие получаются мясные "хачапури".
Шаг 6
Наполните начинкой, чтобы ее было немного с верхом.<br>Духовка уже должна быть разогрета до 200 градусов. Отправьте запекаться мясные лодочки с овощами на 20 минут.
Наполните начинкой, чтобы ее было немного с верхом.
Духовка уже должна быть разогрета до 200 градусов. Отправьте запекаться мясные лодочки с овощами на 20 минут.
Шаг 7
Достаньте из духовки. Чайной ложечкой сделайте небольшое углубление, чтобы появилось место для перепелиного яйца. Вбейте по перепелиному яйцу в каждую лодочку очень аккуратно, чтобы желточек сохранился целым. Сверху немного посолите и поперчите. Отправьте еще раз в духовку на 5 минут при той же температуре.
Достаньте из духовки. Чайной ложечкой сделайте небольшое углубление, чтобы появилось место для перепелиного яйца. Вбейте по перепелиному яйцу в каждую лодочку очень аккуратно, чтобы желточек сохранился целым. Сверху немного посолите и поперчите. Отправьте еще раз в духовку на 5 минут при той же температуре.
Шаг 8
Мясные лодочки с яйцом и овощами получаются очень сочными, вкусными. Приятного всем аппетита!
Мясные лодочки с яйцом и овощами получаются очень сочными, вкусными. Приятного всем аппетита!
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