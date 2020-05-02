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Конфеты из печенья с орехами и шоколадом

Конфеты
Конфеты из печенья с орехами и шоколадом
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810
Миша Повар
Приготовление
1 час 20 минут
Описание
Вкусные домашние конфеты из печенья с грецкими орешками в шоколаде - прекрасный десерт, приготовленный своими руками. Готовятся очень просто, на вид оригинальные и необычные. Отлично держат форму, в то же время получаются мягкими и нежными. Конфеты приготовленные самостоятельно в разы полезнее магазинных, а ингредиенты можно менять подстраиваясь под свой вкус.
Из такого количества ингредиентов получается примерно 20-24 шарика.
Ингредиенты
300 г
20 г
150 г
3 ст. л.
100 г
100 г
1/3 ч. л.
1/3 ч. л.

Как приготовить "Конфеты из печенья с орехами и шоколадом"

Шаг 1
В чашу блендера сложите орехи.
В чашу блендера сложите орехи.
Шаг 2
К ним добавьте печенье и измельчите.
К ним добавьте печенье и измельчите.
Шаг 3
К получившейся крошке добавьте тыквенное пюре, маскарпоне, сахарную пудру, всыпьте мускатный орех и имбирь.
К получившейся крошке добавьте тыквенное пюре, маскарпоне, сахарную пудру, всыпьте мускатный орех и имбирь.
Шаг 4
Взбейте все до состояния однородного теста.
Взбейте все до состояния однородного теста.
Шаг 5
Теперь слепите шарики.
Теперь слепите шарики.
Шаг 6
Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане.<br>Пищевую пленку разрежьте на квадратики. На каждый такой квадратик влейте немного шоколада и поместите по центру шарик.
Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане.
Пищевую пленку разрежьте на квадратики. На каждый такой квадратик влейте немного шоколада и поместите по центру шарик.
Шаг 7
Края пленки поднимите к верху и завяжите, получится мешочек. Пока заворачиваете пленку, шоколад сам распределяется по поверхности будущей конфеты. Отправьте в холодильник на 1 час.
Края пленки поднимите к верху и завяжите, получится мешочек. Пока заворачиваете пленку, шоколад сам распределяется по поверхности будущей конфеты. Отправьте в холодильник на 1 час.
Шаг 8
Конфеты из печенья с орехами и шоколадом готово!
Конфеты из печенья с орехами и шоколадом готово!
Шаг 9
Это очень вкусный домашний десерт!
Это очень вкусный домашний десерт!
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