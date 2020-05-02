Конфеты из печенья с орехами и шоколадом

Миша Повар 2 мая 2020

Приготовление 1 час 20 минут

Описание

Вкусные домашние конфеты из печенья с грецкими орешками в шоколаде - прекрасный десерт, приготовленный своими руками. Готовятся очень просто, на вид оригинальные и необычные. Отлично держат форму, в то же время получаются мягкими и нежными. Конфеты приготовленные самостоятельно в разы полезнее магазинных, а ингредиенты можно менять подстраиваясь под свой вкус.

Из такого количества ингредиентов получается примерно 20-24 шарика.