Печенье на сковороде "Африканские камешки"

Оксана М. 29 марта 2020

Приготовление 40 минут

Описание

Оригинальное и очень вкусное печенье "Африканские камешки". Эффектное на вид печенье двух цветов, которое мы будем жарить на сковороде, действительно напоминает камушки морского побережья. Рецепт лакомства пришел к нам из Западной Африки, куда был завезен французскими колонизаторами. Такое печенье служило не только сухпайком для самих французов, а и как метод искушения местных девушек и подкуп местных чиновников.

Сейчас же сладость в виде красивых аппетитных камешек может служить не только как десерт, но и как декор. Его можно сложить в длинную колбу, симпатичную баночку или подарочные пакетики.