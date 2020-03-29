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Печенье на сковороде "Африканские камешки"

Печенье
Печенье на сковороде "Африканские камешки"
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Оксана М.
Приготовление
40 минут
Описание
Оригинальное и очень вкусное печенье "Африканские камешки". Эффектное на вид печенье двух цветов, которое мы будем жарить на сковороде, действительно напоминает камушки морского побережья. Рецепт лакомства пришел к нам из Западной Африки, куда был завезен французскими колонизаторами. Такое печенье служило не только сухпайком для самих французов, а и как метод искушения местных девушек и подкуп местных чиновников.
Сейчас же сладость в виде красивых аппетитных камешек может служить не только как десерт, но и как декор. Его можно сложить в длинную колбу, симпатичную баночку или подарочные пакетики.
Ингредиенты
300 г
40 г
80 г
80 мл
40 г
2 шт
1 ч. л.
1 г

Как приготовить "Печенье на сковороде "Африканские камешки""

Шаг 1
Для светлого печенья. В глубокую миску высыпаем пшеничную муку 170 г, к муке добавляем половину объема сахарной пудры, половину мускатного ореха (порошок), 1/2 ч.л. ванильного сахара. Перемешиваем.
Для светлого печенья. В глубокую миску высыпаем пшеничную муку 170 г, к муке добавляем половину объема сахарной пудры, половину мускатного ореха (порошок), 1/2 ч.л. ванильного сахара. Перемешиваем.
Шаг 2
Туда же добавьте сливочное масло 20 г, перетрите руками масло с мукой в крошку. Далее вбейте 1 яйцо и влейте половину молока. Замесите тесто, оно замешивается довольно быстро. Заверните его в пищевую пленку.
Туда же добавьте сливочное масло 20 г, перетрите руками масло с мукой в крошку. Далее вбейте 1 яйцо и влейте половину молока. Замесите тесто, оно замешивается довольно быстро. Заверните его в пищевую пленку.
Шаг 3
Делаем темное тесто. Берем оставшуюся муку, к ней добавляем вторую часть сахарной пудры, ванильный сахар, какао, мускатный орех. Все это перемешиваем. Далее добавляем сливочное масло 20 г и так же перетираем в крошку.
Делаем темное тесто. Берем оставшуюся муку, к ней добавляем вторую часть сахарной пудры, ванильный сахар, какао, мускатный орех. Все это перемешиваем. Далее добавляем сливочное масло 20 г и так же перетираем в крошку.
Шаг 4
Вливаем оставшееся молоко, вбиваем 1 яйцо. Замешиваем тесто.
Вливаем оставшееся молоко, вбиваем 1 яйцо. Замешиваем тесто.
Шаг 5
Первую часть теста раскатайте в пласт на присыпанной мукой столешнице. Разрежьте на мелкие квадратики.
Первую часть теста раскатайте в пласт на присыпанной мукой столешнице. Разрежьте на мелкие квадратики.
Шаг 6
Ту же манипуляцию повторите с темным тестом.
Ту же манипуляцию повторите с темным тестом.
Шаг 7
На раскаленной сковороде с растительным маслом обжаривайте печенье до золотистого цвета, не пересушите, оно обжаривается довольно быстро и сразу выкладывайте на салфетку для удаления лишнего жира. Выкладывайте небольшими порциями обжариваться темное печенье вместе со светлым, по светлым квадратикам легче определять готовность.
На раскаленной сковороде с растительным маслом обжаривайте печенье до золотистого цвета, не пересушите, оно обжаривается довольно быстро и сразу выкладывайте на салфетку для удаления лишнего жира. Выкладывайте небольшими порциями обжариваться темное печенье вместе со светлым, по светлым квадратикам легче определять готовность.
Шаг 8
Вот и готово наше печенье на сковороде "Африканские камешки". Идеально к чаю или кофе!
Вот и готово наше печенье на сковороде "Африканские камешки". Идеально к чаю или кофе!
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