Печенье с орехами и изюмом

Lera75 25 марта 2020

Приготовление 25 минут

Описание

Домашнее польское печенье "Мазурка" - простая и быстрая выпечка из минимального количества ингредиентов. Его в Польше часто готовят на рождественские праздники и другие торжества. Это бисквитное печенье с большим количеством грецких орехов и изюма. Получается невероятно вкусно!