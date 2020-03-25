Печенье с орехами и изюмомПеченье
Приготовление
25 минут
Описание
Домашнее польское печенье "Мазурка" - простая и быстрая выпечка из минимального количества ингредиентов. Его в Польше часто готовят на рождественские праздники и другие торжества. Это бисквитное печенье с большим количеством грецких орехов и изюма. Получается невероятно вкусно!
Ингредиенты
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|1 стак.
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|1 стак.
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|2 шт
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|1.5 ч. л.
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|1 стак.
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|1 стак.
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|1 щепот.
Как приготовить "Печенье с орехами и изюмом"
Шаг 1
Яйца взбивайте в густую пену и не переставая взбивать постепенно добавляйте сахар.
Шаг 2
В отдельной емкости смешайте муку и разрыхлитель.
Шаг 3
Муку соедините с яично-сахарной смесью, замесите однородное тесто.
Шаг 4
Всыпьте орехи с изюмом, все хорошо перемешайте.
Шаг 5
Форму застелите пергаментом и сам пергамент смажьте кусочком сливочного масла. Выложите туда тесто, распределив его равномерно. Поставьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.
Шаг 6
Пока корж еще теплый, его надо извлечь из формы и сразу же нарезать, так как остывшее печенье становится тверже.
Шаг 7
Польское печенье с орехами и изюмом "Мазурка" готово. Приятного чаепития!
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