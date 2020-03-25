Главная  ›  Рецепты  ›  Десерты  ›  Печенье  ›  Печенье с орехами и изюмом

Печенье с орехами и изюмом

Печенье
Печенье с орехами и изюмом
0
2 191
Lera75
Приготовление
25 минут
Описание
Домашнее польское печенье "Мазурка" - простая и быстрая выпечка из минимального количества ингредиентов. Его в Польше часто готовят на рождественские праздники и другие торжества. Это бисквитное печенье с большим количеством грецких орехов и изюма. Получается невероятно вкусно!
Ингредиенты
1 стак.
1 стак.
2 шт
1.5 ч. л.
1 стак.
1 стак.
1 щепот.

Как приготовить "Печенье с орехами и изюмом"

Шаг 1
Яйца взбивайте в густую пену и не переставая взбивать постепенно добавляйте сахар.
Яйца взбивайте в густую пену и не переставая взбивать постепенно добавляйте сахар.
Шаг 2
В отдельной емкости смешайте муку и разрыхлитель.
В отдельной емкости смешайте муку и разрыхлитель.
Шаг 3
Муку соедините с яично-сахарной смесью, замесите однородное тесто.
Муку соедините с яично-сахарной смесью, замесите однородное тесто.
Шаг 4
Всыпьте орехи с изюмом, все хорошо перемешайте.
Всыпьте орехи с изюмом, все хорошо перемешайте.
Шаг 5
Форму застелите пергаментом и сам пергамент смажьте кусочком сливочного масла. Выложите туда тесто, распределив его равномерно. Поставьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.
Форму застелите пергаментом и сам пергамент смажьте кусочком сливочного масла. Выложите туда тесто, распределив его равномерно. Поставьте выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.
Шаг 6
Пока корж еще теплый, его надо извлечь из формы и сразу же нарезать, так как остывшее печенье становится тверже.
Пока корж еще теплый, его надо извлечь из формы и сразу же нарезать, так как остывшее печенье становится тверже.
Шаг 7
Польское печенье с орехами и изюмом "Мазурка" готово. Приятного чаепития!
Польское печенье с орехами и изюмом "Мазурка" готово. Приятного чаепития!
Рейтинг: 8 баллов
Мне нравится
Пожалуйста, оцените данный рецепт
Смотрите также
Овсяное печенье с шоколадом и клюквой

Овсяное печенье с шоколадом и клюквой
Творожное печенье с дольками яблока

Творожное печенье с дольками яблока
Сэндвич-мороженое с печеньем

Сэндвич-мороженое с печеньем
Овсяное печенье с орехами

Овсяное печенье с орехами
Простое нарезное печенье

Простое нарезное печенье
Миндальное печенье с шоколадом

Миндальное печенье с шоколадом
Гречневое печенье с кунжутом

Гречневое печенье с кунжутом
Печенье с яблоками

Печенье с яблоками
Конфеты из печенья с орехами и шоколадом

Конфеты из печенья с орехами и шоколадом
Печенье "Орео" по-домашнему

Печенье "Орео" по-домашнему
Шоколадный рулет с кокосовой начинкой

Шоколадный рулет с кокосовой начинкой
Пасхальное печенье «Птичьи гнезда»

Пасхальное печенье «Птичьи гнезда»
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.