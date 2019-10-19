Ленивые вареники с луком и беконом

Lady Le 19 октября 2019

Приготовление 15 минут Рецепт на: 2 персоны

Описание

Ленивые вареники - это просто и быстро, а если их подать с хрустящим беконом и золотистым жаренным луком, то это превратится в полноценное ароматное вкусное блюдо. И вовсе необязательно ленивые вареники из творога делать сладкими. Ведь можно использовать разные пикантные ингредиенты и получать новые интересные вкусы. Оригинальный рецепт, по которому обязательно стоит приготовить такое аппетитное блюдо.