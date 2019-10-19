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Ленивые вареники с луком и бекономВареники
Приготовление
15 минут
Рецепт на:
2 персоны
Описание
Ленивые вареники - это просто и быстро, а если их подать с хрустящим беконом и золотистым жаренным луком, то это превратится в полноценное ароматное вкусное блюдо. И вовсе необязательно ленивые вареники из творога делать сладкими. Ведь можно использовать разные пикантные ингредиенты и получать новые интересные вкусы. Оригинальный рецепт, по которому обязательно стоит приготовить такое аппетитное блюдо.
Ингредиенты
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|400 г
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|6 ст. л.
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|2 ст. л.
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|2 шт
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|2 ч. л.
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|400 г
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|1 шт
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|по вкусу
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|1 ч. л.
|
|по вкусу
Как приготовить "Ленивые вареники с луком и беконом"
Шаг 1
Творог соедините в глубокой миске с яйцами, манной крупой, мукой, сахаром и солью. Тщательно вымешайте.
Шаг 2
Рабочую поверхность припылите мукой. Скатайте из теста две колбаски.
Шаг 3
Заверните в пищевую пленку каждую колбаску и уберите на некоторое время в холодильник.
Шаг 4
На разогретую сковороду выложите мелко нарезанный бекон и дайте ему зазолотиться.
Шаг 5
К золотистому бекону выложите мелко нарезанный лук, перемешайте, посолите и поперчите, обжаривайте помешивая до готовности лука.
Шаг 6
Колбаски из творожного теста уже должны были немного остыть. Припылите досточку и нарежьте.
Шаг 7
Должны получится небольшие кусочки.
Шаг 8
Ленивые вареники отваривайте в подсоленном кипятке под крышкой до готовности. Это примерно 3-4 минуты после всплытия. Готовые вареники выложите в тарелку для подачи, сверху посыпьте жареным беконом с луком.
Шаг 9
Ленивые вареники с луком и беконом посыпьте мелко нарезанным зеленым лучком и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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